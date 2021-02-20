Ангел Victoria's Secret позволила подглядеть за собой в ванной, прикрыв тело лишь исчезающей пеной
Фанаты устроили настоящий конкурс, пытаясь разглядеть всё самое интересное.
Популярная 29-летняя немецкая модель Майя Степпер не зря каждым фото приковывает глаза подписчиков к экранам. Девушка является одним из ангелов Victoria's Secret, отличающихся потрясающей фигурой, на которую они тратят многие часы в спортзалах. Будучи моделью нижнего белья, Майя совершенно не стесняется оголяться перед камерой, исключением не стала и её последняя публикация.
Девушка поделилась снимками из дома, показав поклонникам, как она проводит время в изоляции со своим парнем. Модель опубликовала фото интерьера, своего парня и себя, причём в довольно интересном виде. Во время съёмки Майя как раз выходила из ванны, поэтому её влажное тело покрывала пена, расположившаяся в самых стратегических местах. Поклонники под лупой рассматривали это откровенное фото, о чём честно признались в комментариях.
Выглядишь словно моя мечта...
У меня даже дыхание перехватило
Настоящее произведение искусства, не меньше
На такие комплименты Майя имеет полное право, ведь она, как и все классические модели Victoria's Secret, много времени уделяет своей внешности и фигуре. Девушка тщательно следит за питанием, сидя на строгой диете, и изнуряет себя тренировками, которые включают не только кардио и физические упражнения для наращивания мышечной массы, но и упражнения для осанки и красивой походки, ведь в первую очередь Майя — подиумная модель, которая обязана красиво выйти перед гостями показа на высоких каблуках.
WOW-girls
Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых
сегодня в 06:00
Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой
вчера в 12:56
Певица с лишним весом поразила своей смелостью, выложив откровенное фото с целлюлитом и растяжками
вчера в 11:55
Ангел Victoria's Secret заранее нарядилась ко Дню всех влюблённых, выбрав прозрачное бельё в сердечко
Выбор редакции
Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых
Мама уложила волосы при помощи суперклея, и страшную глупость пришлось исправлять уже хирургу — фото
Бездомная бабушка отказалась идти в приют даже в холод, ведь кто тогда согреет её шестерых дворняжек
Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального
В Минобрнауки показали, как выглядит третья российская вакцина от ковида
Комментариев: 0