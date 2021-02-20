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Ангел Victoria's Secret позволила подглядеть за собой в ванной, прикрыв тело лишь исчезающей пеной

Фанаты устроили настоящий конкурс, пытаясь разглядеть всё самое интересное.

20 февраля 2021, 07:00

Фото © Instagram / mayastepper

Популярная 29-летняя немецкая модель Майя Степпер не зря каждым фото приковывает глаза подписчиков к экранам. Девушка является одним из ангелов Victoria's Secret, отличающихся потрясающей фигурой, на которую они тратят многие часы в спортзалах. Будучи моделью нижнего белья, Майя совершенно не стесняется оголяться перед камерой, исключением не стала и её последняя публикация.

Фото © Instagram / mayastepper

Фото © Instagram / mayastepper

Девушка поделилась снимками из дома, показав поклонникам, как она проводит время в изоляции со своим парнем. Модель опубликовала фото интерьера, своего парня и себя, причём в довольно интересном виде. Во время съёмки Майя как раз выходила из ванны, поэтому её влажное тело покрывала пена, расположившаяся в самых стратегических местах. Поклонники под лупой рассматривали это откровенное фото, о чём честно признались в комментариях.

Фото © Instagram / mayastepper

Фото © Instagram / mayastepper

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Фото © Instagram / mayastepper

Фото © Instagram / mayastepper

На такие комплименты Майя имеет полное право, ведь она, как и все классические модели Victoria's Secret, много времени уделяет своей внешности и фигуре. Девушка тщательно следит за питанием, сидя на строгой диете, и изнуряет себя тренировками, которые включают не только кардио и физические упражнения для наращивания мышечной массы, но и упражнения для осанки и красивой походки, ведь в первую очередь Майя — подиумная модель, которая обязана красиво выйти перед гостями показа на высоких каблуках.

Ангел Victoria's Secret заранее нарядилась ко Дню всех влюблённых, выбрав прозрачное бельё в сердечко

Ангел Victoria's Secret заранее нарядилась ко Дню всех влюблённых, выбрав прозрачное бельё в сердечко

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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