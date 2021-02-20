Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых
Кора честно пыталась отдавать себя работе, но затем поняла, что не справляется с финансами.
Пандемия многих заставила пересмотреть свои взгляды на жизнь и внести в неё некоторые коррективы. Одним из этих людей стала 28-летняя медсестра Кора из Кёльна, Германия. Она десять лет проработала в больнице, еле сводя концы с концами из-за маленькой зарплаты. И, когда по миру ударил коронавирус, девушке пришлось как-то выкручиваться.
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Она разочаровалась в профессии, к тому же ей не хотелось заразиться, так что она уволилась. До этого Кора сочетала работу медсестрой с интернет-подработками, где она продавала свои фото в откровенных нарядах. Её расстраивало, что пара часов перед камерой оплачивались в несколько раз лучше, чем пара недель в больнице.
Поэтому девушка решила полностью сменить профессию и работать из дома, раздеваясь за деньги, пишет Daily Star. Она взяла себе псевдоним Кора Даймонд, под которым её теперь и знают поклонники. Девушка не слишком волновалась: у неё уже был опыт в этой сфере, тем более у неё были подруги, которые уже работали такими же моделями.
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