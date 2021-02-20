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Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых

Кора честно пыталась отдавать себя работе, но затем поняла, что не справляется с финансами.

20 февраля 2021, 06:00

Фото © Instagram / cora_diamond

Пандемия многих заставила пересмотреть свои взгляды на жизнь и внести в неё некоторые коррективы. Одним из этих людей стала 28-летняя медсестра Кора из Кёльна, Германия. Она десять лет проработала в больнице, еле сводя концы с концами из-за маленькой зарплаты. И, когда по миру ударил коронавирус, девушке пришлось как-то выкручиваться.

Фото © Instagram / cora_diamond

Фото © Instagram / cora_diamond

В больницах мы так старались и многого добились, но мало кто был нам благодарен. Все почему-то принимали это как должное

Фото © Instagram / cora_diamond

Фото © Instagram / cora_diamond

Она разочаровалась в профессии, к тому же ей не хотелось заразиться, так что она уволилась. До этого Кора сочетала работу медсестрой с интернет-подработками, где она продавала свои фото в откровенных нарядах. Её расстраивало, что пара часов перед камерой оплачивались в несколько раз лучше, чем пара недель в больнице.

Фото © Instagram / cora_diamond

Фото © Instagram / cora_diamond

Поэтому девушка решила полностью сменить профессию и работать из дома, раздеваясь за деньги, пишет Daily Star. Она взяла себе псевдоним Кора Даймонд, под которым её теперь и знают поклонники. Девушка не слишком волновалась: у неё уже был опыт в этой сфере, тем более у неё были подруги, которые уже работали такими же моделями.

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Беременная Ратаковски разделась для съёмки на 8-м месяце, доказав, что её красит даже большой живот

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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