Скандал с самым дорогим русским хоккеистом НХЛ набирает обороты: что теперь будет с Панариным

Из рассказа 47-летнего тренера Андрея Назарова, 11 лет назад нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, тогда ещё выступавший за подмосковный клуб "Витязь", после выездной игры в Риге напился в баре и избил 18-летную девушку, гражданку Латвии. Назаров утверждает, что тогда от тюрьмы будущую звезду НХЛ спасли некие авторитетные люди латвийской столицы и, чтобы полностью замять эту историю, заплатили пострадавшей девушке 40 тысяч евро.

В тот вечер "Витязь" уступил местному "Динамо" со счётом 0:2, а сам Панарин, по воспоминаниям Назарова, игру провёл очень слабо.

— Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что он экономил энергию для вечерних "подвигов", — так описывает инцидент с участием Панарина бывший тренер "богатырей". — Погулял в баре отеля. Причём в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.

Что же подтолкнуло не тренерующего в данный момент Назарова спустя 11 лет вспомнить эту некрасивую историю? Сам наставник заверяет, что всё дело в гражданской позиции и ему просто стыдно перед той девочкой и её отцом.

— Почему рассказал об этом только сейчас? Не знаю, наверное, повзрослел. Когда тебе 37 лет, находишься в хайпе, общаешься с серьёзными людьми, то многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я ещё раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду.

Слова Назарова не могли остаться незамеченными и по ту сторону океана. Правда, сам Артемий пока никак не высказался об обвинениях со стороны бывшего тренера, за него это сделало руководство "Нью-Йорк Рейнджерс", которое чётко дало всем понять, что своего лидера в обиду не даст и будет стараться докопаться до истины.

— Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Он потрясён и озабочен и некоторое время проведёт вне расположения команды. "Рейнджерс" полностью поддерживает Артемия и будет вместе с ним работать, чтобы установить источники этих необоснованных обвинений, — говорится в заявлении клуба.

Не стала отмалчиваться и Национальная хоккейная лига (НХЛ), для которой собственная репутация дороже всего. Для неё нет неприкасаемых, и если хоккеист действительно в чём-то таком виновен, то справедливо понесёт за это наказание. Всю серьёзность НХЛ к насилию мы видим на примере защитника Вячеслава Войнова. Вот уже который год экс-игрок "Лос-Анджелес Кингз" безуспешно пытается вернуться в НХЛ, где ему было запрещено играть после побоев, нанесённых супруге. И это несмотря на два его Кубка Стэнли, которые никак не сказались в этом вопросе в пользу россиянина. Однако в истории с Панариным лига приняла сторону хоккеиста.

Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и "Рейнджерс" и будем следить за развитием ситуации НХЛ

Так как же слова Назарова могут сказаться на карьере Панарина? Понятно, что НХЛ не хочет потерять одну из своих ярчайших звёзд из-за мутной истории одиннадцатилетней давности. Да к тому же происходили эти дела не в Штатах и Канаде, а в далёкой Латвии. Другое дело, если Андрей Назаров предоставит неопровержимые доказательства своим словам: найдётся та пострадавшая девушка, появятся свидетели и т.д. Но, пока этого нет, все слова Назарова остаются просто словами, за которые невозможно наказать Артемия и что-то ему предъявить. На всякий случай клуб "Рейнджерс" решил предоставить Панарину несколько дней выходных.

Что говорят о скандале?

Я не понимаю, почему Панарина так заботят слова Назарова. Почему он сидит и прячется. Все же знают, что за персонаж Назаров Шимон Шемберг Один из основателей Тройного золотого клуба

Я об этой истории ничего не слышал. Рижское "Динамо" не в курсе ситуации и не имеет никакого отношения к этому. Думаю, что такое невозможно было скрывать столько лет, о таких вещах стало бы известно сразу Юрис Савицкис Председатель совета директоров рижского "Динамо"

Если это было, то Назаров прав. Если это ложь, то я не знаю… Назаров — неглупый человек. У человека наболело. У меня тоже бывают к Панарину претензии. Жизни не видел, а начинает философствовать, хотя и близко не Ницше. Артемий — великий игрок, но это не значит, что он должен давать нам рекомендации, как жить Александр Кожевников Двукратный олимпийский чемпион

Я за то, чтобы наше общество развивалось, где каждый помогает друг другу. А то получается так, что выносится грязь! Я противник этого Вячеслав Быков Хоккейный тренер

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