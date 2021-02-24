Квинси Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса"
Сумма трансфера составила восемь с половиной миллионов евро.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Московский "Спартак" и амстердамский "Аякс" договорились о трансфере Квинси Промеса. Нидерландский футболист возвращается в Россию спустя три сезона. Красно-белые заплатят за полузащитника восемь с половиной миллионов евро, его зарплата составит три с половиной миллиона в год.
Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением 💥 pic.twitter.com/OJlvHoMhJB
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он забил за клуб 66 голов и помог ему стать чемпионом России в 2017-м.
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