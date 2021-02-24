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Квинси Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса"

Сумма трансфера составила восемь с половиной миллионов евро.

24 февраля 2021, 13:07
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Московский "Спартак" и амстердамский "Аякс" договорились о трансфере Квинси Промеса. Нидерландский футболист возвращается в Россию спустя три сезона. Красно-белые заплатят за полузащитника восемь с половиной миллионов евро, его зарплата составит три с половиной миллиона в год.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он забил за клуб 66 голов и помог ему стать чемпионом России в 2017-м.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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