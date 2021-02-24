Квинси Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса"

Московский "Спартак" и амстердамский "Аякс" договорились о трансфере Квинси Промеса. Нидерландский футболист возвращается в Россию спустя три сезона. Красно-белые заплатят за полузащитника восемь с половиной миллионов евро, его зарплата составит три с половиной миллиона в год.