Дважды в одну и ту же реку: зачем "Спартаку" понадобился Промес
О возвращении Квинси Промеса в "Спартак" говорили чуть ли не в каждый трансферный период, а свершилось это только сейчас. Подробнее о громком возвращении в РПЛ — в материале Лайфа.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Голландский футболист Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 по 2018-й год. За это время он стал самым результативным легионером в истории красно-белого клуба, а ещё большим любимчиком фанатов народной команды. Его уход восприняли как трагедию. Хотя "братуха" — именно так его прозвали болельщики — решил пойти на повышение, уехав в "Севилью". Кстати, трансфер Промеса в испанский клуб оценивается как самый дорогой в истории "Спартака" (по неофициальным данным, 21 миллион евро).
Правда, задержался в Испании Квинси ненадолго. Спустя уже год он перебрался на родину — в "Аякс". В Голландии у Промеса всё складывалось достаточно неплохо до последнего времени: на его счету 39 матчей и 18 голов. В клубе начали думать о расставании с Промесом после громкого скандала: на футболиста завели дело из-за того, что он якобы нанёс ножевые удары своему родственнику. Дело постарались замять, но на репутации это, конечно, отразилось сильно.
Футболист очень хотел вернуться в Россию, даже оставлял в соцсетях комментарии на русском языке. Переговоры длились долго, голландцы постоянно меняли условия сделки. В конечном итоге всё сложилось: Квинси перешёл в российский клуб за восемь с половиной миллионов евро, его зарплата составит три с половиной миллиона в год.
Фото, которое вы очень ждали! Квинси @QPromes в Москве 🇷🇺#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/tuZrEhiQlK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Квинси Промес — отличный футболист. Уверен, что если он вернётся, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на её игру, как он всегда и делал
Руководство "Спартака" благодаря возвращению Квинси вернёт доверие фанатов, которые просто души не чают в голландце, а также сможет усилить атакующую линию. С одной стороны, может показаться, что для футболиста это шаг назад. С другой же, в той скандальной ситуации, в какую попал Промес, это хороший повод уйти, чтобы всё утихло.
Промес — отличный и высококлассный игрок, я думаю, что он будет отличным подкреплением к сегодняшнему "Спартаку". Такой игрок найдёт место в любом клубе, а в "Спартаке" ему все рады. При этом Промес сразу же покажет свой класс, ему не нужно время на адаптацию. Он хорошо знает российский футбол, поэтому пусть защитники соперников "Спартака" готовятся к несладкой жизни
На сайте "Фратрии" фанаты, конечно, уже ликуют:
- Братуха, ждём тебя!
- Антоха, ты дома!
- Ждём новых танцев.
- Единственный случай, когда денег не должно быть жалко.
- Главное, чтобы как в чемпионский год.
- Делай разницу, Антоха!
- Если честно, то всегда чувствовал, что Промес вернётся. Один из самых ярких легионеров в истории "Спартака" не сказал своего последнего слова.
- Все нервы вымотали, но всё равно молодцы!
- Проскочила слеза, когда он уходил, при его возвращении снова слёзы...
Однако важно понимать, что это уже не тот "Спартак", в котором когда-то играл Промес. У руля стоит новый тренер, состав команды претерпел значительные изменения. Наверняка поменялся и сам Квинси. А вот в какую сторону, узнаем совсем скоро.
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