Дважды в одну и ту же реку: зачем "Спартаку" понадобился Промес

Голландский футболист Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 по 2018-й год. За это время он стал самым результативным легионером в истории красно-белого клуба, а ещё большим любимчиком фанатов народной команды. Его уход восприняли как трагедию. Хотя "братуха" — именно так его прозвали болельщики — решил пойти на повышение, уехав в "Севилью". Кстати, трансфер Промеса в испанский клуб оценивается как самый дорогой в истории "Спартака" (по неофициальным данным, 21 миллион евро).

Правда, задержался в Испании Квинси ненадолго. Спустя уже год он перебрался на родину — в "Аякс". В Голландии у Промеса всё складывалось достаточно неплохо до последнего времени: на его счету 39 матчей и 18 голов. В клубе начали думать о расставании с Промесом после громкого скандала: на футболиста завели дело из-за того, что он якобы нанёс ножевые удары своему родственнику. Дело постарались замять, но на репутации это, конечно, отразилось сильно.

Футболист очень хотел вернуться в Россию, даже оставлял в соцсетях комментарии на русском языке. Переговоры длились долго, голландцы постоянно меняли условия сделки. В конечном итоге всё сложилось: Квинси перешёл в российский клуб за восемь с половиной миллионов евро, его зарплата составит три с половиной миллиона в год.

Квинси Промес — отличный футболист. Уверен, что если он вернётся, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на её игру, как он всегда и делал Массимо Каррера Бывший главный тренер "Спартака""

Руководство "Спартака" благодаря возвращению Квинси вернёт доверие фанатов, которые просто души не чают в голландце, а также сможет усилить атакующую линию. С одной стороны, может показаться, что для футболиста это шаг назад. С другой же, в той скандальной ситуации, в какую попал Промес, это хороший повод уйти, чтобы всё утихло.

Промес — отличный и высококлассный игрок, я думаю, что он будет отличным подкреплением к сегодняшнему "Спартаку". Такой игрок найдёт место в любом клубе, а в "Спартаке" ему все рады. При этом Промес сразу же покажет свой класс, ему не нужно время на адаптацию. Он хорошо знает российский футбол, поэтому пусть защитники соперников "Спартака" готовятся к несладкой жизни Рауль Рианчо Экс-тренер "Спартака"

На сайте "Фратрии" фанаты, конечно, уже ликуют:

Братуха, ждём тебя!

Антоха, ты дома!

Ждём новых танцев.

Единственный случай, когда денег не должно быть жалко.

Главное, чтобы как в чемпионский год.

Делай разницу, Антоха!

Если честно, то всегда чувствовал, что Промес вернётся. Один из самых ярких легионеров в истории "Спартака" не сказал своего последнего слова.

Все нервы вымотали, но всё равно молодцы!

Проскочила слеза, когда он уходил, при его возвращении снова слёзы...

Однако важно понимать, что это уже не тот "Спартак", в котором когда-то играл Промес. У руля стоит новый тренер, состав команды претерпел значительные изменения. Наверняка поменялся и сам Квинси. А вот в какую сторону, узнаем совсем скоро.

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