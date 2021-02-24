Петербургский спортсмен передвинул самолёт и поставил два мировых рекорда. Видео © LiFE

В петербургском аэропорту Пулково 30-летний Денис Вовк протащил самолёт по верёвке, установив мировой рекорд в трек-пуле. Это упражнение в силовом экстриме, в ходе которого спортсмены перетягивают различные виды транспорта в специальной упряжке.

Вовк за 52 секунды смог передвинуть на 4,32 метра самолёт Airbus A319 весом больше 40 тонн. Для этого он упёрся в специальную конструкцию. Рекорд зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Результат попадёт в Книгу Гиннесса.

Второй рекорд был поставлен спортсменом в команде с другом Артёмом Тарасовым. Они смогли сдвинуть самолёт, таща руками привязанный к воздушному судну канат.

Теперь в мае или июне Денис планирует потянуть "Сапсан", поставив тем самым ещё один мировой рекорд.

А недавно 34-летний француз смог установить мировой рекорд по морозостойкости среди людей, проведя 2 часа 35 минут и 33 секунды в ящике со льдом.



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