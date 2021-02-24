Умер ведущий легендарной советской "Кинопанорамы" Даль Орлов
Последние дни он провёл в Боткинской больнице.
Даль Орлов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Киновед и критик, ведущий легендарной советской телепередачи "Кинопанорама" и главный редактор журнала "Искусство кино" Даль Орлов умер в возрасте 86 лет. О его кончине сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
"Сегодня на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", — говорится в сообщении.
По данным портала "Дни.ру", в последние несколько дней кинокритик лежал в Боткинской больнице Москвы. По словам дочери Ольги Орловой, смерть ведущего "Кинопанорамы" не связана с коронавирусом. Церемония прощания с Далем Константиновичем запланирована на 27 февраля.
Даль Орлов был настоящей звездой советской журналистики. На протяжении многих лет он вёл первое на ТВ киношоу — телепередачу "Кинопанорама". Орлов также занимал пост главного редактора и члена коллегии Госкино СССР. Он написал много книг, пьес и сценариев. Супругой Орлова была одна из самых успешных манекенщиц Общесоюзного Дома моделей одежды Елена Изергина. Модель, к слову, он отбил у весьма известного мужа — Валентина Гафта.
А ранее в Москве нашли мёртвым 61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко. Вдова назвала причину его смерти.
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