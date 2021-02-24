Умер ведущий легендарной советской "Кинопанорамы" Даль Орлов

Киновед и критик, ведущий легендарной советской телепередачи "Кинопанорама" и главный редактор журнала "Искусство кино" Даль Орлов умер в возрасте 86 лет. О его кончине сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"Сегодня на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", — говорится в сообщении.

По данным портала "Дни.ру", в последние несколько дней кинокритик лежал в Боткинской больнице Москвы. По словам дочери Ольги Орловой, смерть ведущего "Кинопанорамы" не связана с коронавирусом. Церемония прощания с Далем Константиновичем запланирована на 27 февраля.

Даль Орлов был настоящей звездой советской журналистики. На протяжении многих лет он вёл первое на ТВ киношоу — телепередачу "Кинопанорама". Орлов также занимал пост главного редактора и члена коллегии Госкино СССР. Он написал много книг, пьес и сценариев. Супругой Орлова была одна из самых успешных манекенщиц Общесоюзного Дома моделей одежды Елена Изергина. Модель, к слову, он отбил у весьма известного мужа — Валентина Гафта.

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