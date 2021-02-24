Экипаж МКС установил возможные причины утечки воздуха с модуля "Звезда"

На Международной космической станции в корпусе модуля "Звезда" обнаружены шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха. Об этом сообщили космонавты в ходе переговоров с Центром управления полётами. Переговоры транслировались на официальном сайте NASA.

Первую трещину заклеили ещё в октябре резиной и фольгой. Сегодня вторую закрыли несколькими слоями плёнки, чтобы убедиться в утечке.

"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу — обследование трёх трещинок, на которые ты устанавливал "купола", — сказали экипажу в Центре управления полётами.

Ранее стареющую МКС сравнили с холодильником. В "Роскосмосе" надеются, что она прослужит дольше положенного срока.

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