Экипаж МКС установил возможные причины утечки воздуха с модуля "Звезда"
Трещины планируют попробовать заделать на днях.
Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia
На Международной космической станции в корпусе модуля "Звезда" обнаружены шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха. Об этом сообщили космонавты в ходе переговоров с Центром управления полётами. Переговоры транслировались на официальном сайте NASA.
Первую трещину заклеили ещё в октябре резиной и фольгой. Сегодня вторую закрыли несколькими слоями плёнки, чтобы убедиться в утечке.
"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу — обследование трёх трещинок, на которые ты устанавливал "купола", — сказали экипажу в Центре управления полётами.
Ранее стареющую МКС сравнили с холодильником. В "Роскосмосе" надеются, что она прослужит дольше положенного срока.
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