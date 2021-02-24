Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Экипаж МКС установил возможные причины утечки воздуха с модуля "Звезда"

Трещины планируют попробовать заделать на днях.

24 февраля 2021, 15:06
<p>Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia </p>

Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia

На Международной космической станции в корпусе модуля "Звезда" обнаружены шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха. Об этом сообщили космонавты в ходе переговоров с Центром управления полётами. Переговоры транслировались на официальном сайте NASA.

Первую трещину заклеили ещё в октябре резиной и фольгой. Сегодня вторую закрыли несколькими слоями плёнки, чтобы убедиться в утечке.

"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу — обследование трёх трещинок, на которые ты устанавливал "купола", — сказали экипажу в Центре управления полётами.

В российском сегменте МКС вновь вышла из строя система получения кислорода

В российском сегменте МКС вновь вышла из строя система получения кислорода

Ранее стареющую МКС сравнили с холодильником. В "Роскосмосе" надеются, что она прослужит дольше положенного срока.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Обнимаем и жмём руки, друзья!" Космонавты с МКС поздравили военнослужащих с Днём защитника Отечества

вчера в 03:16

Трижды первопроходец: стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

вчера в 02:47

Учёные узнали, кто сделал надпись про сумасшедшего автора на картине "Крик"

сегодня в 07:40

"Это треш просто": скованные железной цепью влюблённые показали жуткие язвы на руках

сегодня в 15:08

Суд в Петербурге запретил эротическое аниме про обзоры борделей

сегодня в 14:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1