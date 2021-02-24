"Это треш просто": Скованные железной цепью влюблённые показали жуткие язвы на руках
Отчаянная пара намерена провести в оковах три месяца.
Видео © Instagram / wecontacted
Виктория и Александр из Харькова, которые в День святого Валентина сковали себя цепью ради рекорда, пожаловались на новые проблемы со здоровьем. У девушки на запястье проступили жуткие язвы.
"Начинаем утро не с самого весёлого. Очень болит. Сейчас наденем напульсник и будем направляться в сторону больницы. Это треш просто", — говорят на видео отчаянные влюблённые.
Огромная язва, по их словам, появилась на месте ожога. Во время сварки цепи одно из звеньев сильно раскалилось и обожгло Викторию. Позже влюблённые вызвали скорую, причин для госпитализации врачи не увидели. Несмотря на продолжающиеся проблемы, пара от цепи избавляться не намерена. Для попадания в Книгу рекордов Украины ей нужно проходить в кандалах три месяца.
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