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"Это треш просто": Скованные железной цепью влюблённые показали жуткие язвы на руках

Отчаянная пара намерена провести в оковах три месяца.

24 февраля 2021, 15:08

Видео © Instagram / wecontacted

Виктория и Александр из Харькова, которые в День святого Валентина сковали себя цепью ради рекорда, пожаловались на новые проблемы со здоровьем. У девушки на запястье проступили жуткие язвы.

"Начинаем утро не с самого весёлого. Очень болит. Сейчас наденем напульсник и будем направляться в сторону больницы. Это треш просто", — говорят на видео отчаянные влюблённые.

Огромная язва, по их словам, появилась на месте ожога. Во время сварки цепи одно из звеньев сильно раскалилось и обожгло Викторию. Позже влюблённые вызвали скорую, причин для госпитализации врачи не увидели. Несмотря на продолжающиеся проблемы, пара от цепи избавляться не намерена. Для попадания в Книгу рекордов Украины ей нужно проходить в кандалах три месяца.

"Шутки закончились": влюблённые сковали себя цепью и через два дня получили большие проблемы

"Шутки закончились": влюблённые сковали себя цепью и через два дня получили большие проблемы

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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