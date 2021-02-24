Невеста Данко обозвала получающих алименты женщин бесполезными существами

Мария Силуянова, новая избранница певца Данко (Александр Фадеев), обозвала бесполезными существами женщин, которые получают алименты. Так резко она высказалась в беседе со "СтарХитом". Таким образом Силуянова поддела бывшую жену певца, которая ранее выиграла у него суд.

Силуянова объяснила, что привыкла по жизни рассчитывать только на себя. Недавно она приобрела две небольших квартиры-студии в Ливандии, которые планирует сдавать.

"На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жильё! Я продала свой дом в Подмосковье, в котором не жила, и всё хорошо! Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля"!" — пояснила свою позицию Силуянова.

Она также пожаловалась на то, что в пользу бывшей жены Данко Наталии Устюменко, которая воспитывает двоих дочерей от него, банк начал списывать с карты артиста больше положенных 35 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что бывшая жена Данко в своё время обратилась к адвокатам, поскольку она надеялась на материальную поддержку для дочерей. Отец тогда отказался воспитывать девочек.

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