Мама сняла на видео, что малыш попросил у умной колонки, заставив зрителей смеяться сквозь слёзы
Крошка озадачил устройство неожиданной фразой.
Учительница и мама двух малышей Али Фемия из Гринуича, США, поделилась в "Тиктоке" забавным роликом, героем которого стал её сын. Женщина посмотрела кадры с видеоняни, где у мальчика состоялся милый диалог с умной колонкой. Сонный и растерянный кроха, сидя в кроватке посреди ночи, сказал "Алексе", что ему нужен папа. И смутился, получив неожиданный ответ.
— "Алекса", мне нужен папа.
— Что я должна добавить? Я добавила папу в ваш список покупок. Что-то ещё?
— Эм, нет
Ролик с малышом так понравился пользователям, что только на странице у Али он набрал 3,7 миллиона просмотров. Умилённые зрители надеялись, что малыш как можно быстрее получит своего папу, и не смогли удержаться от шуток. Они отметили, что не отказались бы таким простым способом обрести второго родителя.
Надеюсь, папу доставили как можно скорее
Скриншот © TikTok / alyfemia
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