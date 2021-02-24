Мама сняла на видео, что малыш попросил у умной колонки, заставив зрителей смеяться сквозь слёзы

Учительница и мама двух малышей Али Фемия из Гринуича, США, поделилась в "Тиктоке" забавным роликом, героем которого стал её сын. Женщина посмотрела кадры с видеоняни, где у мальчика состоялся милый диалог с умной колонкой. Сонный и растерянный кроха, сидя в кроватке посреди ночи, сказал "Алексе", что ему нужен папа. И смутился, получив неожиданный ответ.