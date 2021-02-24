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Мама сняла на видео, что малыш попросил у умной колонки, заставив зрителей смеяться сквозь слёзы

Крошка озадачил устройство неожиданной фразой.

24 февраля 2021, 14:12

Видео © TikTok / alyfemia

Учительница и мама двух малышей Али Фемия из Гринуича, США, поделилась в "Тиктоке" забавным роликом, героем которого стал её сын. Женщина посмотрела кадры с видеоняни, где у мальчика состоялся милый диалог с умной колонкой. Сонный и растерянный кроха, сидя в кроватке посреди ночи, сказал "Алексе", что ему нужен папа. И смутился, получив неожиданный ответ.

— "Алекса", мне нужен папа.

— Что я должна добавить? Я добавила папу в ваш список покупок. Что-то ещё?

— Эм, нет

Из диалога

Видео © TikTok / alyfemia

Ролик с малышом так понравился пользователям, что только на странице у Али он набрал 3,7 миллиона просмотров. Умилённые зрители надеялись, что малыш как можно быстрее получит своего папу, и не смогли удержаться от шуток. Они отметили, что не отказались бы таким простым способом обрести второго родителя.

Надеюсь, папу доставили как можно скорее

ihateshiplap

Скриншот © TikTok / alyfemia

Скриншот © TikTok / alyfemia

Сколько звёзд у папы на "Амазоне" и какие отзывы?

thisisdawnrenae

Все одинокие мамы сейчас побежали покупать папу с помощью "Алексы"

hayleyjaded04

Боже, а я и не знала, как мне приобрести папу. Мне сейчас 27, ещё не поздно?

Ale Garcia

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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