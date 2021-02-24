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Суд в Петербурге запретил эротическое аниме про обзоры борделей

Мультфильм признан вредоносным и запрещён для распространения в России.

24 февраля 2021, 14:47

Постер аниме "Межвидовые рецензенты" © "Кинопоиск"

Московский районный суд Петербурга постановил заблокировать на трёх разных сайтах аниме "Межвидовые рецензенты" — эротический ситком, в котором главные герои ходят по борделям с девушками разных фэнтезийных рас, а затем во всех подробностях делятся впечатлениями.

"Суд вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещённой в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

Девятая жертва мультика смерти: упавшая с 13-го этажа школьница оказалась фанаткой аниме

Девятая жертва мультика смерти: упавшая с 13-го этажа школьница оказалась фанаткой аниме

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime. Под запрет также попал японский мультфильм о любовной связи брата и сестры.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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