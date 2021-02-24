Суд в Петербурге запретил эротическое аниме про обзоры борделей

Московский районный суд Петербурга постановил заблокировать на трёх разных сайтах аниме "Межвидовые рецензенты" — эротический ситком, в котором главные герои ходят по борделям с девушками разных фэнтезийных рас, а затем во всех подробностях делятся впечатлениями.