Суд в Петербурге запретил эротическое аниме про обзоры борделей
Мультфильм признан вредоносным и запрещён для распространения в России.
Постер аниме "Межвидовые рецензенты" © "Кинопоиск"
Московский районный суд Петербурга постановил заблокировать на трёх разных сайтах аниме "Межвидовые рецензенты" — эротический ситком, в котором главные герои ходят по борделям с девушками разных фэнтезийных рас, а затем во всех подробностях делятся впечатлениями.
"Суд вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещённой в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Объединённой пресс-службы судов Северной столицы.
Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime. Под запрет также попал японский мультфильм о любовной связи брата и сестры.
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