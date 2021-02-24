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Более 1,2 тысячи человек в Москве были отправлены под арест после незаконных митингов

Ещё 2,5 тысячи получили штрафы за нарушения.

24 февраля 2021, 14:35

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Москве по решениям судов более 1,2 тысячи человек отправились под арест за участие в несанкционированных акциях протеста, прошедших несколько раз с конца января. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

Отмечается, что всего в столичные суды было направлено 5716 дел об административных правонарушениях на митингах. Из них рассмотрено уже 3761 дело, по результатам чего наказание в виде административного ареста получил 1251 человек. Ещё 2500 человек оштрафованы.

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Напомним, несогласованные акции прошли по городам России в конце января и начале февраля. Поводом для этого стало задержание блогера Алексея Навального, а также решение суда, по которому его условный срок был заменён на реальный из-за постоянных нарушений отбывания наказания.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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