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Clubhouse начал разработку приложения для Android

Сейчас соцсеть доступна только на iOS.

24 февраля 2021, 14:12
<p>Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images</p>

Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Голосовая социальная сеть Clubhouse запустила разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. Об этом сообщает телеканал CNBC. Журналисты обратили внимание на твит разработчицы приложений для платформы Android Мопевы Огундипе.

"Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, то вы, возможно, в курсе, что у меня есть своё "мнение" о приложениях только для iOS", — отметила девушка.

Она добавила, что рада присоединиться к команде Clubhouse, чтобы "перенести вечеринку" и на Android.

Хакеры успешно взломали Clubhouse и слили разговоры пользователей

Хакеры успешно взломали Clubhouse и слили разговоры пользователей

Напомним, что новая нашумевшая соцсеть Clubhouse стала местом притяжения известных людей из различных сфер деятельности. Но до недавнего времени она являлась эксклюзивом для гаджетов на iOS. Хотя один из умельцев попытался сделать свою версию на Android.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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