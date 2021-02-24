Clubhouse начал разработку приложения для Android
Сейчас соцсеть доступна только на iOS.
Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
Голосовая социальная сеть Clubhouse запустила разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. Об этом сообщает телеканал CNBC. Журналисты обратили внимание на твит разработчицы приложений для платформы Android Мопевы Огундипе.
~some personal news~ (are we still doing that 👀)— Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021
Today was my first day at @joinClubhouse
If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨
"Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, то вы, возможно, в курсе, что у меня есть своё "мнение" о приложениях только для iOS", — отметила девушка.
Она добавила, что рада присоединиться к команде Clubhouse, чтобы "перенести вечеринку" и на Android.
Напомним, что новая нашумевшая соцсеть Clubhouse стала местом притяжения известных людей из различных сфер деятельности. Но до недавнего времени она являлась эксклюзивом для гаджетов на iOS. Хотя один из умельцев попытался сделать свою версию на Android.
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