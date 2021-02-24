Clubhouse начал разработку приложения для Android

Голосовая социальная сеть Clubhouse запустила разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. Об этом сообщает телеканал CNBC. Журналисты обратили внимание на твит разработчицы приложений для платформы Android Мопевы Огундипе.

~some personal news~ (are we still doing that 👀)



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨ — Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021

"Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, то вы, возможно, в курсе, что у меня есть своё "мнение" о приложениях только для iOS", — отметила девушка.

Она добавила, что рада присоединиться к команде Clubhouse, чтобы "перенести вечеринку" и на Android.

Напомним, что новая нашумевшая соцсеть Clubhouse стала местом притяжения известных людей из различных сфер деятельности. Но до недавнего времени она являлась эксклюзивом для гаджетов на iOS. Хотя один из умельцев попытался сделать свою версию на Android.

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