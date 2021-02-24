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Опубликовано 24 февраля 2021, 14:06
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В США раскрыли, как НАТО чуть не развязало ядерную войну с СССР в 80-х годах

Советские самолёты с вооружением были готовы взлететь с аэродрома в любую минуту.

Военные учения НАТО в 1983 году чуть не стали причиной ядерной войны с Советским Союзом. Это следует из рассекреченных материалов Госдепартамента США, в которых подробно описывается этот инцидент.

Как сообщает The Drive, речь идёт о масштабных учениях Able Archer, которые были направлены на проверку способности сил НАТО в Европе вести ядерную войну. Реакция СССР на эти учения серьёзно напугала весь Североатлантический альянс: за один день — 2 ноября 1983 года — 16-я воздушная Краснознамённая армия, расположенная в ГДР, перевела все самолёты в повышенную боевую готовность. Причём каждый борт был оснащён ядерным оружием. Советские лётчики были готовы по первой же команде взлететь с аэродрома и выполнить любой приказ.

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Выяснилось, что между НАТО и Советским Союзом возникло большое недопонимание, которое чуть не привело к ядерной войне. Как добавили в Президентском консультативном совете по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР была беспрецедентна.

"В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны", — подчеркнули там.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦРУ рассекретило документы, согласно которым в СССР проводились эксперименты по передаче мыслей на расстоянии.

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Роман Имполитов
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