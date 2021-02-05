ЦРУ рассекретило документы о паранормальных экспериментах в СССР
По данным американских спецслужб, советским учёным удалось добиться некоторых успехов.
В институте клинической и экспериментальной медицины, расположенном в Новосибирске, в конце 80-х годов прошлого века проходили эксперименты по экстрасенсорному восприятию. Об этом говорится в недавно рассекреченных документах ЦРУ. Согласно им же, советские учёные якобы смогли добиться успехов в данном направлении, в частности в передаче мыслей на расстоянии.
Как сообщает Daily Mail, документ ЦРУ представляет из себя докладную записку. В ней перечисляются главные достижения СССР в области экстрасенсорики. Согласно записям, советский учёный Константин Бутейко разработал уникальную методику "чтения мыслей", а его коллега Влаиль Казначеев почти довел её до совершенства. Хотя прежде всего Казначеев занимался исследованием физической передачи геометрических фигур.
В документах американских спецслужб также описывается примерная технология "передачи биоэнергии пациенту". Доброволец садился в центре комнаты между двумя вогнутыми зеркалами. А в это время учёные принимали попытки "передать ему энергию".
Также американцы отмечают, что нет информации, заинтересовались ли советские военные данными исследованиями.
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