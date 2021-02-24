Министр обороны Австралии расплакалась в сенате, когда её подчинённого обвинили в сексуальных преступлениях — видео

В Австралии сразу четыре женщины обвинили сотрудника аппарата Министерства обороны в сексуальных преступлениях. Об этом говорится в сюжете местного телеканала 9 News. Обвинения выдвинуты против сотрудника, имя которого пока не раскрывается в интересах следствия.

Сюжет о секс-скандале в эфире местного телеканала. Видео © 9 News

Издание сообщает, что первой в полицию обратилась сотрудница пресс-службы того же министерства Бриттани Хиггинс. Она утверждает, что в марте 2019 года её изнасиловал коллега, причём всё случилось непосредственно в здании парламента — в кабинете главы Минобороны Линды Рейнольдс.

Две другие потерпевшие также являются сотрудницами парламента: среди них секретарь местной Либеральной партии и ассистент волонтёрских программ. А вот четвёртая заявительница столкнулась с подозреваемым не по работе, а случайно, когда отдыхала в баре Public Bar в Канберре, где иногда проводят досуг представители австралийского политического истеблишмента. Пострадавшая на условиях анонимности заявила, что речь идёт о "недопустимых прикосновениях", которые проявлял в её сторону обидчик.

Расследование секс-скандала ведут не только стражи правопорядка, но и специальная парламентская полиция. Сама министр обороны Линда Рейнольдс была вынуждена объясняться в сенате, но через несколько минут перестала отвечать на вопросы и в слезах покинула зал.

Ранее сообщалось, что французскому актёру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Истцом выступает молодая актриса. По её словам, Депардье домогался и изнасиловал её в 2018 году. Тогда следствие не нашло доказательств причастности актёра, а сам он все обвинения отрицал.

Напомним, что родственника Елизаветы II ранее отправили в тюрьму за попытку изнасилования. Он объяснил всё нетрезвым состоянием и признал, что это его не оправдывает.

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