В нескольких регионах из-за морозов отменили занятия в школах
В некоторых случаях уроки переводятся в дистанционный формат.
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Из-за резкого похолодания в нескольких регионах отменены или ограничены занятия в школах. Так, 25 февраля из-за сильных морозов в Саратове будут отменены уроки для учеников 1-6 классов. Об этом на своём сайте сообщил комитет по образованию администрации Энгельсского района.
"Учителя работают в соответствии с графиком. При отмене занятий в школах есть возможность дистанционных занятий либо проведения индивидуальных или групповых занятий с детьми, родители которых не смогли оставить их дома из-за занятости", — говорится в сообщении.
А власти Челябинской области приняли решение завтра перевести занятия для учеников с 1-го по 11-й класс в дистанционный режим.
Занятия отменены и в школах Кургана и Ханты-МансийскаЗанятия, тоже для школьников с первого до 11.
Ранее Лайф сообщал о введении в Москве оранжевого уровня опасности из-за экстремальных морозов.
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