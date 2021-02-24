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В нескольких регионах из-за морозов отменили занятия в школах

В некоторых случаях уроки переводятся в дистанционный формат.

24 февраля 2021, 13:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за резкого похолодания в нескольких регионах отменены или ограничены занятия в школах. Так, 25 февраля из-за сильных морозов в Саратове будут отменены уроки для учеников 1-6 классов. Об этом на своём сайте сообщил комитет по образованию администрации Энгельсского района.

"Учителя работают в соответствии с графиком. При отмене занятий в школах есть возможность дистанционных занятий либо проведения индивидуальных или групповых занятий с детьми, родители которых не смогли оставить их дома из-за занятости", — говорится в сообщении.

А власти Челябинской области приняли решение завтра перевести занятия для учеников с 1-го по 11-й класс в дистанционный режим.

В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов

В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов

Занятия отменены и в школах Кургана и Ханты-МансийскаЗанятия, тоже для школьников с первого до 11.

Ранее Лайф сообщал о введении в Москве оранжевого уровня опасности из-за экстремальных морозов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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