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В Кизляре произошла массовая драка со стрельбой — видео

Полиция разыскивает хулиганов.

24 февраля 2021, 13:28

Двое неизвестных устроили стрельбу 23 февраля в Кизляре (Дагестан). В результате два человека пострадали, они находятся в больнице с огнестрельными ранениями, а нападавших ищет полиция.

"Возле одного из домов по улице Октябрьской, предположительно, двое неизвестных из огнестрельного оружия неустановленного образца произвели выстрелы в двоих жителей Кизлярского района 36 и 42 лет и скрылись с места происшествия на двух автомашинах ВАЗ-2114", говорится в сообщении УМВД по Республике Дагестан.

При этом на кадрах, которые публикует полиция, видно, что до того, как хулиганы схватились за оружие, произошла массовая драка. В результате два человека пострадали, с ранениями в области бедра, головы и других частей тела они были госпитализированы.

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Личность одного из нападавших установили, сейчас его разыскивают, второй также находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

А 21 февраля пьяный житель Челябинска устроил стрельбу по прохожим с балкона. Он чудом никого не ранил, но повредил автомобили.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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