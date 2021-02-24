На Украине учительница залезла на парту в сапогах, чтобы рассказать про Майдан — видео
В соцсетях такую подачу оценили неоднозначно.
На Украине учительница залезла на парту в сапогах, чтобы рассказать про Майдан. Видео © Соцсети
На Украине учительница во время урока в девятом классе залезла на парту и с особой экспрессией рассказывала ученикам о событиях на майдане в 2014 году. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Видео сняли ученики одного из лицеев в селе Александрия Ровенской области. Для более глубокого погружения школьников в историю женщина надела камуфляжное платье и высокие чёрные сапоги. В конце педагог уточнила, что рассказывала про революцию, поэтому в Сети решили, что речь идёт о событиях в Киеве 2013–2014 годов.
Пользователи неоднозначно отнеслись к подобного рода ораторству. Одни осудили учительницу за экспрессивную подачу, но нашлись и те, кто отметил, что с радостью бы послушал такую лекцию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Бурятии учительница схватила школьника за ухо, в результате чего теперь ребёнок может лишиться слуха.
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