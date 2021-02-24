Соловьёв прокомментировал слухи о зарплате в десятки миллионов рублей
Телеведущий заверил, что на него из бюджета ничего не выделяется.
Фото © ТАСС
Российский телеведущий Владимир Соловьёв развеял слухи, что зарабатывает в год около 52 млн рублей. Такую сумму ранее называли некоторые СМИ.
"Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высокими рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется", — заявил он Ura.ru.
Телеведущий уверен, что эта информация была вброшена лишь для того, чтобы спровоцировать его и опорочить его имя. А вот коллега Соловьёва, ведущий Первого канала Артём Шейнин отказался обсуждать свою зарплату.
Ранее социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт Соловьёва.
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