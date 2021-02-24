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Соловьёв прокомментировал слухи о зарплате в десятки миллионов рублей

Телеведущий заверил, что на него из бюджета ничего не выделяется.

24 февраля 2021, 13:02
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Российский телеведущий Владимир Соловьёв развеял слухи, что зарабатывает в год около 52 млн рублей. Такую сумму ранее называли некоторые СМИ.

"Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высокими рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется", — заявил он Ura.ru.

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Телеведущий уверен, что эта информация была вброшена лишь для того, чтобы спровоцировать его и опорочить его имя. А вот коллега Соловьёва, ведущий Первого канала Артём Шейнин отказался обсуждать свою зарплату.

Ранее социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт Соловьёва.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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