"Вопрос личного оскорбления": Соловьёв может оспорить запрет на въезд в Латвию

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал запрет на въезд в Латвию. Он заявил, что он никак не скажется на его жизни, однако заметил, что считает такое решение необоснованным.

"В Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма", — отметил ведущий в беседе с РБК.

Он отметил, что никогда не стал бы оправдывать действия нацистов во время Второй мировой. По его мнению, министр иностранных дел Латвии, скорее всего, либо вовсе не смотрел передачу, либо же очень давно не упражнялся в русском языке и просто не понял, о чём там идёт речь.

"Я посоветуюсь с адвокатами. Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов", — сказал Соловьёв.

Напомним, Латвия объявила Соловьёва персоной нон грата за то, что он сравнил Гитлера и Навального, назвав первого "очень смелым человеком", который служил в армии и прошёл Первую мировую войну.

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