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Перед Посольством России в Киеве появился баннер "Крым — это Украина"

Аналогичные плакаты развесили и в других городах Незалежной.

24 февраля 2021, 13:13
<p>Фото © СБУ</p>

Фото © СБУ

Служба безопасности Украины установила перед зданием российского посольства в Киеве огромный билборд с эмблемой силового ведомства и надписью "Крым — это Украина!". В пресс-службе СБУ отметили, что не видят в плакате ничего необычного.

"Просто фото, просто Посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина!" — говорится в сообщении СБУ в "Твиттере".

Аналогичные плакаты появились на улицах Одессы, Херсона, Мелитополя и Мариуполя.

В бундестаге раскритиковали Украину за "средневековый метод осады" Крыма

В бундестаге раскритиковали Украину за "средневековый метод осады" Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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