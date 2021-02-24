Перед Посольством России в Киеве появился баннер "Крым — это Украина"
Аналогичные плакаты развесили и в других городах Незалежной.
Фото © СБУ
Служба безопасности Украины установила перед зданием российского посольства в Киеве огромный билборд с эмблемой силового ведомства и надписью "Крым — это Украина!". В пресс-службе СБУ отметили, что не видят в плакате ничего необычного.
"Просто фото, просто Посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина!" — говорится в сообщении СБУ в "Твиттере".
Аналогичные плакаты появились на улицах Одессы, Херсона, Мелитополя и Мариуполя.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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