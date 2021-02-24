Екатерину Градову похоронили на Аллее звёзд Троекуровского кладбища
Сыгравшая радистку Кэт актриса нашла последнее пристанище рядом с могилами Валентина Гафта и Сергея Юрского.
Екатерина Градова. Кадр из фильма "Таланты и поклонники" (1971)
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили актрису Екатерину Градову, которая ушла из жизни 22 февраля. Церемония прощания прошла в узком кругу с участием близких друзей и родственников.
Градову похоронили на Аллее звёзд. Рядом с ней могилы народных артистов Валентина Гафта, Сергея Юрского, Дмитрия Брусникина, народной артистки РСФСР Киры Головко, поэта Анатолия Поперечного.
Екатерина Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы Театра имени Гоголя. С ранних лет решила связать свою жизнь с театральным искусством. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. И хотя Градова начала актёрскую карьеру в театре, всеобщую популярность ей принесла роль радистки Кэт в вышедшем в 1973 году телефильме "Семнадцать мгновений весны". Была супругой известного актёра Андрея Миронова. В браке у них родилась дочь Мария, которая продолжила актёрскую династию.
А ранее в Москве нашли мёртвым 61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко. Вдова назвала причину его смерти.
Выбор редакции
Вдова назвала причину смерти актёра Дмитрия Писаренко
Названа дата похорон актрисы, сыгравшей радистку Кэт в "17 мгновениях весны"
Стало известно, чем занимается приёмный сын Екатерины Градовой: называла его самым сильным испытанием
В нескольких регионах из-за морозов отменили занятия в школах
Врач назвал категории людей, для которых резкая смена погоды смертельно опасна
Комментариев: 0