Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Екатерину Градову похоронили на Аллее звёзд Троекуровского кладбища

Сыгравшая радистку Кэт актриса нашла последнее пристанище рядом с могилами Валентина Гафта и Сергея Юрского.

24 февраля 2021, 13:26
<p>Екатерина Градова. Кадр из фильма "Таланты и поклонники" (1971)</p>

Екатерина Градова. Кадр из фильма "Таланты и поклонники" (1971)

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили актрису Екатерину Градову, которая ушла из жизни 22 февраля. Церемония прощания прошла в узком кругу с участием близких друзей и родственников.

Градову похоронили на Аллее звёзд. Рядом с ней могилы народных артистов Валентина Гафта, Сергея Юрского, Дмитрия Брусникина, народной артистки РСФСР Киры Головко, поэта Анатолия Поперечного.

Названа дата похорон актрисы, сыгравшей радистку Кэт в "17 мгновениях весны"

Названа дата похорон актрисы, сыгравшей радистку Кэт в "17 мгновениях весны"

Екатерина Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы Театра имени Гоголя. С ранних лет решила связать свою жизнь с театральным искусством. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. И хотя Градова начала актёрскую карьеру в театре, всеобщую популярность ей принесла роль радистки Кэт в вышедшем в 1973 году телефильме "Семнадцать мгновений весны". Была супругой известного актёра Андрея Миронова. В браке у них родилась дочь Мария, которая продолжила актёрскую династию.

А ранее в Москве нашли мёртвым 61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко. Вдова назвала причину его смерти.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1