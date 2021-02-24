Врач назвал категории людей, для которых резкая смена погоды смертельно опасна

Есть люди, для которых резкая смена погоды, будь то перепад температуры, давления, особенно, а иногда и смертельно опасны. Прежде всего это гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми проблемами. Об этом Лайфу рассказал спортивный медик, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

"Перепад температуры всегда сопровождается перепадом давления. Это чревато кризами: как резкое повышение давления, так и наоборот — понижение. Здесь обязательно нужен контроль давления три раза в день. Если принимают таблетки, то обязательно надо внимательнее следить. Должны быть внимательны и гипотоники. У них бывают сильные головные боли, и они порой даже не могут встать с кровати", — объяснил врач.

Гипотоникам лучше использовать продукты, содержащие кофеин и адаптогены.

Также в группе риска находятся метозависимые и пожилые люди. Последним опасно выходить на улицу из-за скользкой погоды, которая может привести к перелому шейки бедра, который сопровождает, со слов Мирошникова, почти 90% смертности.

Для людей с ожирением и сахарным диабетом необходимо в такое время убрать из рациона чай-кофе и снизить количество соли.

"Обязательно следим за питьевым режимом, выпивать как минимум 2,5 л воды. Избегаем рафинированных сахаров", — подчеркнул специалист.

Другой врач ранее рассказала о том, как можно померить давление без тонометра.

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