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ФАС обязала "Яндекс" не подавлять конкурентов в поисковике

А в компании считают, что выполнение требования ухудшит качество обработки запросов.

24 февраля 2021, 13:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала, чтобы "Яндекс" в течение месяца прекратил подавлять в своём поисковике конкурентов. Ведомство уличило компанию в продвижении её собственных сервисов и занижении позиций чужих.

"[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс", — говорится в решении ведомства.

Комментируя это, в самом "Яндексе" заявили, что исполнение требований ФАС ухудшит качество поиска для пользователей.

"Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит  положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", — приводит ТАСС комментарий компании.

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Там заверили, что сервисы "Яндекса" не имеют приоритетов при выдаче поисковых запросов. Сам поиск основан на конкретной и прозрачной метрике, отмечают там.

"Яндекс" меж тем признан самой дорогой компанией Рунета. Его стоимость оценивают в 22,98 млрд долларов.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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