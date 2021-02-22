Хакеры успешно взломали Clubhouse и слили разговоры пользователей
Разработчики приложения признали уязвимость.
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Пока новомодная соцсеть Clubhouse продолжает набирать обороты, в Сети нашлись те, кто сумел взломать защиту и слить на сторонний ресурс разговоры пользователей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Clubhouse — это закрытая сеть со своими правилами. Одним из основных является запрет на запись и сохранение разговоров в "комнатах". Разработчики просто отказались от данной функции или ещё не успели её ввести. Так или иначе, как минимум одному человеку удалось обойти запрет и настроить трансляцию происходящего в голосовых "комнатах" на сторонний сайт. Отмечается, что представители соцсети уже признали уязвимость и начали работу над её ликвидацией.
Ранее в Госдуме выразили опасение, что социальная сеть Clubhouse может контролировать своих пользователей и следить за ними. Несмотря на это, на днях там зарегистрировался российский губернатор.
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