Хакеры успешно взломали Clubhouse и слили разговоры пользователей

Пока новомодная соцсеть Clubhouse продолжает набирать обороты, в Сети нашлись те, кто сумел взломать защиту и слить на сторонний ресурс разговоры пользователей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Clubhouse — это закрытая сеть со своими правилами. Одним из основных является запрет на запись и сохранение разговоров в "комнатах". Разработчики просто отказались от данной функции или ещё не успели её ввести. Так или иначе, как минимум одному человеку удалось обойти запрет и настроить трансляцию происходящего в голосовых "комнатах" на сторонний сайт. Отмечается, что представители соцсети уже признали уязвимость и начали работу над её ликвидацией.