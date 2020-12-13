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Самая сильная 7-летняя девочка справляется со штангой в 80 кг, вызывая зависть у взрослых атлетов

Рори даже побила рекорд, став самым маленьким чемпионом США.

13 декабря 2020, 06:00

Фото © Instagram / roryvanulft

Инстаграм 7-летней Рори ван Ульфт из Оттавы, Канада, способен вызвать стыд у каждого, кто обещает начать бегать с понедельника или чьё лицо давно забыли в тренажёрном зале. Девочка занимается гимнастикой и тяжёлой атлетикой, отдавая в неделю по девять и четыре часа на занятия соответственно. И её результаты заставляют восхищённо качать головой, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / roryvanulft

Фото © Instagram / roryvanulft

Рори в своём возрасте может поднять штангу в 80 килограммов, что почти в три раза больше её собственного веса. Девочка принимает участие в различных чемпионатах США, где недавно она заняла первое место в группе детей младше 11 лет и весом 30 килограммов. Так маленькая спортсменка стала самой юной победительницей соревнований, войдя в историю.

Видео © Instagram / roryvanulft

Рори учится в третьем классе и много времени посвящает тренировкам. За её здоровьем следят профессиональные тренеры и врачи, потому что здоровье девочки — на первом месте. Несмотря на успехи спортсменки в тяжёлой атлетике, она считает себя в первую очередь гимнасткой. А штанга помогает ей просто стать сильнее и выносливее.

Фото © Instagram / roryvanulft

Фото © Instagram / roryvanulft

Мне нравится быть сильной. Это позволяет мне добиваться большего и делать всё, за что бы я ни бралась. Я каждый раз радуюсь, когда удаётся покорить ещё один вес. Я так горжусь собой в такие моменты

Рори ван Ульфт

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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