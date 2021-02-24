Назван главный город-кандидат для проведения летней Олимпиады 2032 года

Австралийский город Брисбен стал главным кандидатом для проведения летней Олимпиады 2032 года. Такое решение принял Исполком Международного олимпийского комитета, сообщил президент МОК Томас Бах.

"Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом "Брисбен-2032" и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию", — заявил Бах на пресс-конференции.

Однако это решение ещё требует окончательного утверждения. Рассмотрят его на сессии МОК, а состоится она или в этом, или уже в следующем году.

Претендентами на проведение Игр 2032 года также являются Будапешт, Доха, регион Рейн-Рур в Германии, города Чэнду и Чунцин в Китае.

Нужно отметить, что и летняя Олимпиада этого года в Токио до сих пор под некоторым вопросом. Ранее газета Times со ссылкой на свой источник в японском правительстве сообщила, что власти страны приняли решение отказаться от проведения Олимпиады из-за ситуации с коронавирусом в мире. По их данным, Токио ищет возможность отменить Игры в 2021 году, однако желает сохранить право провести соревнования в будущем. Но власти Японии это опровергают.

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