Назван главный город-кандидат для проведения летней Олимпиады 2032 года
Окончательное решение будет принято позже в этом или же уже в следующем году.
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Австралийский город Брисбен стал главным кандидатом для проведения летней Олимпиады 2032 года. Такое решение принял Исполком Международного олимпийского комитета, сообщил президент МОК Томас Бах.
"Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом "Брисбен-2032" и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию", — заявил Бах на пресс-конференции.
Однако это решение ещё требует окончательного утверждения. Рассмотрят его на сессии МОК, а состоится она или в этом, или уже в следующем году.
Претендентами на проведение Игр 2032 года также являются Будапешт, Доха, регион Рейн-Рур в Германии, города Чэнду и Чунцин в Китае.
Нужно отметить, что и летняя Олимпиада этого года в Токио до сих пор под некоторым вопросом. Ранее газета Times со ссылкой на свой источник в японском правительстве сообщила, что власти страны приняли решение отказаться от проведения Олимпиады из-за ситуации с коронавирусом в мире. По их данным, Токио ищет возможность отменить Игры в 2021 году, однако желает сохранить право провести соревнования в будущем. Но власти Японии это опровергают.
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