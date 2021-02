СМИ узнали об огромных суммах, которые соратник Навального получает через офшоры

Долги не помешали Ашуркову стать директором консалтинговой фирмы Sloane Services Ltd. — дочерней компании кипрского инвестиционного фонда Treda Ltd. Согласно годовому отчёту, Sloane Services Ltd. ежегодно выделяет материнской компании сумму в размере 420 тысяч фунтов стерлингов, что равняется примерно 485 тысячам евро, или 43,5 миллиона рублей. При этом Treda Ltd. вместе с началом платежей открыла счёт в одном из европейских банков, который ранее был оштрафован за слабый контроль в сфере противодействия отмыванию денег. Журналисты пришли к выводу, что компания Sloane Services Ltd., которую возглавляет Ашурков, может использоваться для легализации финансирования ФБК через кипрский офшор, которым является Treda Ltd. Если это действительно так, то эти махинации лишний раз подтверждают статус ФБК как иностранного агента.