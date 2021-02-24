СМИ узнали об огромных суммах, которые соратник Навального получает через офшоры

Исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков, который находится в розыске и скрывается в качестве беженца в Лондоне, ежегодно получает через офшоры почти полмиллиона евро. Эти деньги могут использоваться для легализации иностранного финансирования компании.

Недавно Лайф сообщал, что ФСБ опубликовало видео, датированное 2012 годом, на котором Ашурков встречается с британским дипломатом Джеймсом Фордом. Тогда речь шла не только о разведданных, которыми владеют спецслужбы королевства, но и о деньгах, которые Ашурков просил на поддержку протестов, пропаганды и другие цели, сообщает RT.

Спустя два года после встречи с Фордом на Ашуркова завели уголовное дело, из-за чего он покинул Россию и переехал в Лондон. Там он получил статус беженца и занялся бизнесом. Первое его дело было стартапом StepJockey. Уже вскоре Ашурков вошёл в совет директоров и параллельно возглавил местное концертное агентство. Спустя ещё год он зарегистрировал собственное издательство в Лондоне, а к 2020-му сумма его долгов по всем трём бизнесам достигла 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Долги не помешали Ашуркову стать директором консалтинговой фирмы Sloane Services Ltd. — дочерней компании кипрского инвестиционного фонда Treda Ltd. Согласно годовому отчёту, Sloane Services Ltd. ежегодно выделяет материнской компании сумму в размере 420 тысяч фунтов стерлингов, что равняется примерно 485 тысячам евро, или 43,5 миллиона рублей. При этом Treda Ltd. вместе с началом платежей открыла счёт в одном из европейских банков, который ранее был оштрафован за слабый контроль в сфере противодействия отмыванию денег. Журналисты пришли к выводу, что компания Sloane Services Ltd., которую возглавляет Ашурков, может использоваться для легализации финансирования ФБК через кипрский офшор, которым является Treda Ltd. Если это действительно так, то эти махинации лишний раз подтверждают статус ФБК как иностранного агента.

Как ранее сообщал Лайф, в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" Владимир Ашурков не стал комментировать встречу с британским дипломатом. После публикации видеозаписи разговора директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российский МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи несистемной оппозиции с Западом, и призвал не называть таких людей оппозиционерами.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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