Россия пригрозила Евросоюзу асимметричным ответом на санкции
Без последствий "деструктивные" действия Брюсселя не останутся.
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Россия готова дать асимметричный ответ в том случае, если Евросоюз введёт новые санкции. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Дипломат отметил, что Москва найдёт способы воздействовать на ситуацию в случае дальнейших "деструктивных" действий Брюсселя.
"Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", — подчеркнул Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.
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