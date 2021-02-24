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Россия пригрозила Евросоюзу асимметричным ответом на санкции

Без последствий "деструктивные" действия Брюсселя не останутся.

24 февраля 2021, 18:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия готова дать асимметричный ответ в том случае, если Евросоюз введёт новые санкции. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат отметил, что Москва найдёт способы воздействовать на ситуацию в случае дальнейших "деструктивных" действий Брюсселя.

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"Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", — подчеркнул Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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