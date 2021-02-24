Глава Wildberries попала в топ-15 богатейших россиян
Её состояние насчитывает 10,9 миллиарда долларов.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании Wildberries, попала на 14-е место в списке 15 богатейших россиян. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg.
Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index, состояние главы известного интернет-ретейлера составляет $10,9 миллиарда. Она стала самой богатой женщиной в России и заняла 205-е место в общем списке миллиардеров.
С начала прошлого года доходы Татьяны Бакальчук увеличились более чем на 20%, или $1,85 миллиарда.
Самым же богатым россиянином назван совладелец "Северстали" Алексей Мордашов. Совокупное состояние его семьи оценивается в $29,2 миллиарда.
Ранее Лайф рассказывал, как создательница Wildberries добилась миллиардов от правительства.
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