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Категорий: 18

Глава Wildberries попала в топ-15 богатейших россиян

Её состояние насчитывает 10,9 миллиарда долларов.

24 февраля 2021, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании Wildberries, попала на 14-е место в списке 15 богатейших россиян. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg.

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index, состояние главы известного интернет-ретейлера составляет $10,9 миллиарда. Она стала самой богатой женщиной в России и заняла 205-е место в общем списке миллиардеров.

С начала прошлого года доходы Татьяны Бакальчук увеличились более чем на 20%, или $1,85 миллиарда.

Самым же богатым россиянином назван совладелец "Северстали" Алексей Мордашов. Совокупное состояние его семьи оценивается в $29,2 миллиарда.

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Ранее Лайф рассказывал, как создательница Wildberries добилась миллиардов от правительства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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