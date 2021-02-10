Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки и предложил альтернативы

"Люди делятся на два типа: те, которые действительно бедные, которые берут ипотеку и платят 10 – 20 лет, иногда 30 лет. Посмотрим математику: совокупная переплата этих людей за срок жизни с ипотекой составляет несколько квартир. Просто люди не умеют считать деньги, и банки это используют" , — говорит миллиардер.

Рыбаков полагает, что в само название этого кредита в английском языке заложена фраза "будешь платить до смерти". Он назвал ипотеку добровольным рабством и призвал соотечественников работать над повышением доходов — через смену работы или профессии, а также открытие собственного бизнеса. Рыбаков объяснил, что от ипотеки не выигрывают даже "счастливчики", которые досрочно закрыли жилищный кредит. По его словам, такие покупатели могли бы приобрести квартиру и без ипотеки, просто подкопив. Банкам известно о таких клиентах, поэтому их нагружают страховками и комиссиями в первый год, пояснил миллиардер.