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Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки и предложил альтернативы

Рыбаков говорит, что в само название этого кредита в английском языке заложена фраза "будешь платить до смерти".

10 февраля 2021, 14:43
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<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rybakovigorcom/photos/427589021221801" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Рыбаков</a></p>

Фото © Facebook / Игорь Рыбаков

Миллиардер Игорь Рыбаков призвал россиян отказаться от покупки квартиры в ипотеку и увеличивать свои доходы. Видео о минусах жилищного кредитования опубликовано на YouTube-канале бизнесмена.

"Люди делятся на два типа: те, которые действительно бедные, которые берут ипотеку и платят 1020 лет, иногда 30 лет. Посмотрим математику: совокупная переплата этих людей за срок жизни с ипотекой составляет несколько квартир. Просто люди не умеют считать деньги, и банки это используют", — говорит миллиардер.

Рыбаков полагает, что в само название этого кредита в английском языке заложена фраза "будешь платить до смерти". Он назвал ипотеку добровольным рабством и призвал соотечественников работать над повышением доходов — через смену работы или профессии, а также открытие собственного бизнеса. Рыбаков объяснил, что от ипотеки не выигрывают даже "счастливчики", которые досрочно закрыли жилищный кредит. По его словам, такие покупатели могли бы приобрести квартиру и без ипотеки, просто подкопив. Банкам известно о таких клиентах, поэтому их нагружают страховками и комиссиями в первый год, пояснил миллиардер.

Рыбаков советует в качестве альтернативы ипотеки копить необходимую сумму, покупать квартиру в рассрочку или становиться участником жилищно-строительного кооператива.

Российские банки одобрили рекордное количество кредитов на ипотеку в январе

Российские банки одобрили рекордное количество кредитов на ипотеку в январе

Напомним, в России до 1 июля продлили программу льготной ипотеки под 6,5%. Согласно её условиям, граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%. Однако ранее ЦБ выступил за постепенное прекращение программы льготной ипотеки в её нынешнем виде.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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