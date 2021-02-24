Депутаты всех фракций внесли в Госдуму закон о наказании за оскорбление ветеранов
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Такие действия предложено приравнять к попыткам реабилитации нацизма.
Представители всех фракций Государственной думы внесли на рассмотрение палаты законопроект о наказании за оскорбление ветеранов. Он поступил в Комитет по госстроительству и законодательству. Документ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, уголовную ответственность за унижение их чести и достоинства.
"Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма, предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от 5 тысяч рублей", — пояснила ТАСС одна из авторов поправок, вице-спикер Ирина Яровая.
Соавторами также стали Владимир Шаманов, Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Иван Мельников, Андрей Луговой, Михаил Емельянов.
Напомним, ранее Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей.