Депутаты всех фракций внесли в Госдуму закон о наказании за оскорбление ветеранов

Такие действия предложено приравнять к попыткам реабилитации нацизма.

Представители всех фракций Государственной думы внесли на рассмотрение палаты законопроект о наказании за оскорбление ветеранов. Он поступил в Комитет по госстроительству и законодательству. Документ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, уголовную ответственность за унижение их чести и достоинства.

"Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма, предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от 5 тысяч рублей", — пояснила ТАСС одна из авторов поправок, вице-спикер Ирина Яровая.

Соавторами также стали Владимир Шаманов, Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Иван Мельников, Андрей Луговой, Михаил Емельянов.