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Опубликовано 24 февраля 2021, 20:30

Депутаты всех фракций внесли в Госдуму закон о наказании за оскорбление ветеранов

Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Такие действия предложено приравнять к попыткам реабилитации нацизма.

Представители всех фракций Государственной думы внесли на рассмотрение палаты законопроект о наказании за оскорбление ветеранов. Он поступил в Комитет по госстроительству и законодательству. Документ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, уголовную ответственность за унижение их чести и достоинства.

"Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма, предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от 5 тысяч рублей", — пояснила ТАСС одна из авторов поправок, вице-спикер Ирина Яровая.

"Ночные волки" поздравили с 23 Февраля ветерана, которого оклеветал Навальный

Соавторами также стали Владимир Шаманов, Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Иван Мельников, Андрей Луговой, Михаил Емельянов.

Напомним, ранее Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей.

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Андрей Григорьев
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