Пнувший инвалида житель Кирова задержан и стал фигурантом уголовного дела

Житель Кирова, который пнул слабовидящего инвалида в магазине, задержан и уже даёт показания. В отношении 33-летнего Дмитрия Кузьминых возбудили уголовное дело по статье "Побои".

"В совершении противоправного деяния подозревается 33-летний местный житель. В настоящее время находится в УМВД России по городу Кирову. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", — сообщили Лайфу в УМВД России по региону.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что Кузьминых уже дал первые показания. Он заявил, что пытался защитить супругу от "приставаний дедушки". По его словам, когда инвалид потянулся к перилам, он неправильно всё понял и пнул. В процессе удара мужчина якобы осознал, что дедушка просто пытался схватиться за поручень, но было уже поздно — пострадавший упал.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в одном из магазинов в Кирове 23 февраля. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти внутрь, и сбросил с лестницы мощным ударом ногой в спину.

Авторы