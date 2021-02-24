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Пнувший инвалида житель Кирова задержан и стал фигурантом уголовного дела

33-летний мужчина заявил, что пытался защитить супругу от "приставаний дедушки".

24 февраля 2021, 17:01
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Житель Кирова, который пнул слабовидящего инвалида в магазине, задержан и уже даёт показания. В отношении 33-летнего Дмитрия Кузьминых возбудили уголовное дело по статье "Побои".

"В совершении противоправного деяния подозревается 33-летний местный житель. В настоящее время находится в УМВД России по городу Кирову. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", — сообщили Лайфу в УМВД России по региону.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что Кузьминых уже дал первые показания. Он заявил, что пытался защитить супругу от "приставаний дедушки". По его словам, когда инвалид потянулся к перилам, он неправильно всё понял и пнул. В процессе удара мужчина якобы осознал, что дедушка просто пытался схватиться за поручень, но было уже поздно — пострадавший упал.

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Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в одном из магазинов в Кирове 23 февраля. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти внутрь, и сбросил с лестницы мощным ударом ногой в спину.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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