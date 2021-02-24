"Сел и расплакался": очевидец рассказал об инвалиде, которого пнул житель Кирова

Очевидец рассказал об инвалиде, которого пнул житель Кирова. Видео © LIFE

Лайф узнал подробности инцидента в одном из магазинов в Кирове, где мужчина сбросил с лестницы инвалида мощным ударом ногой в спину. По словам продавца торговой точки, где всё и произошло, после падения пострадавший был госпитализирован.

"Он сказал, что его этот крупный мужчина пнул. Я сначала не поверил, подумал, что он сам упал... Я усадил его на стул и увидел у него след на спине от ботинка, посмотрел по видеокамерам и изумился, что его действительно пнули. Дальше он сел и расплакался, сказал, что ему ничего не нужно", — рассказал продавец.

По его словам, инвалид отдохнул минут десять и ушёл. Правда, чтобы подняться снова по лестнице, ему понадобилась помощь. Далеко пострадавший уйти не смог. Примерно через метров десять он упал у дверей другого магазина. Оттуда его доставили в больницу на скорой. А уже врачи вызвали полицию.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Известно, что его зовут Дмитрий. Мужчине 33 года. Журналистам даже удалось отыскать его квартиру, но оказалось, что владелец её продал и переехал.

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