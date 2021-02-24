Двадцатилетняя писательница из Москвы умерла от голода на съёмной квартире

В Москве обнаружили тело 20-летней писательницы Аделины Шелдон. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, при первичном осмотре следователи не обнаружили видимых следов насильственной смерти.

Нашёл тело девушки хозяин квартиры, которую она снимала на юге столицы. По его словам, Аделина перестала отвечать на звонки и сообщения, а дверь никто не открывал. Тогда он попытался открыть замок своим ключом, но и это не помогло — квартира была закрыта изнутри. Поняв, что что-то не так, он вызвал слесаря, который взломал дверь. На момент обнаружения тело уже начало разлагаться.

По данным МК, писательница вела дневник, в котором писала о том, что соблюдает опасную диету — сухое голодание. По одной из версий, именно это и стало причиной смерти девушки. В квартире практически не было еды, а жила Аделина одна. Вероятно, когда ей стало плохо, никто не пришёл ей на помощь.

Аделина начала писать с 12 лет. Она было поклонницей исторической литературы и автором книги, посвящённой французской королевской семье XVII–XVIII веков. Вместе с тем девушка увлекалась конным спортом, танцами, училась в Эдинбургском университете по специальности "Бизнес и экономика".

Ранее Лайф рассказывал, что на западе Москвы в подъезде одного из домов обнаружили тело забитого до смерти мужчины.

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