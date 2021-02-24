Киев решил до 2025 года взять под контроль границу между Россией и Донбассом

Пункт о восстановлении контроля над участком границы между Россией и Донбассом включён Правительством Украины в программу управления государственной границей до 2025 года. Такое решение принято сегодня на заседании кабинета министров по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, — говорится в документе.

Стратегия принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Целью документа является развитие внешних связей и торговли, а также содействие в перемещении лиц и товаров через государственную границу и её должную защиту.

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