Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Киев решил до 2025 года взять под контроль границу между Россией и Донбассом

Этот пункт внесён в утверждённую стратегию.

24 февраля 2021, 16:12
<p>Фото © ТАСС / Матыцин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Пункт о восстановлении контроля над участком границы между Россией и Донбассом включён Правительством Украины в программу управления государственной границей до 2025 года. Такое решение принято сегодня на заседании кабинета министров по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, — говорится в документе.

Перед Посольством России в Киеве появился баннер "Крым — это Украина"

Перед Посольством России в Киеве появился баннер "Крым — это Украина"

Стратегия принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Целью документа является развитие внешних связей и торговли, а также содействие в перемещении лиц и товаров через государственную границу и её должную защиту.

Ранее МИД Украины упрекнул ЕС в недостаточном количестве санкций против России.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1