Минфин перевёл часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену

Минфин России включил китайский юань и японскую иену в валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, сократив в нём доли доллара и евро с 45 до 35%. Об изменениях сообщила пресс-служба ведомства.

"В нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. <...> Доля фунтов стерлингов сохранена неизменной, на уровне 10%", ― уточнили в министерстве.

Пересмотр валютной структуры фонда направлен на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, отметили в Минфине. Ведомство уже привело средства фонда в соответствие с новыми правилами.

Ранее в Минфине рассказали, на сколько хватит денег ФНБ при падении стоимости нефти.

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