Неадекватный житель Воронежа запрыгнул на капот машины ДПС — видео
После составления протокола о хулиганстве ему вызвали врачей.
Видео © Instagram / typical_vrn
В Воронеже неадекватный мужчина запрыгнул на патрульный автомобиль ДПС и попытался разбить лобовое стекло. Его задержали через несколько секунд и увезли в участок.
Как рассказали Лайфу в пресс-службе областного главка МВД, 34-летний местный житель ходил по проезжей части и перекрывал движение автомобилям, бросаясь им под колёса. На ситуацию обратили внимание сотрудники ДПС. Заметив патрульную машину, хулиган бросился в её сторону и с разбегу запрыгнул на капот.
"Сотрудники Госавтоинспекции попросили мужчину покинуть проезжую часть и соблюдать правила дорожного движения. Гражданин на требования полицейских не реагировал, предпринял попытку повредить патрульный автомобиль", — сообщили в полиции.
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На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство", после чего передали его бригаде скорой помощи. Что стало причиной такого странного поведения воронежца, пока не известно.
А ранее другой случай с участием сотрудников ДПС произошёл в Воронежской области. Там пьяный водитель воткнул отвёртку в глаз инспектору после того, как тот предложил ему пройти медосвидетельствование. Теперь мужчине грозит пожизненный срок, а полицейский находится в тяжёлом состоянии.
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