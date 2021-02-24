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Категорий: 18

Впервые с января 2020 года баррель нефти Brent подорожал до 67 долларов

Сырьё ощутимо растёт в цене с середины февраля.

24 февраля 2021, 16:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Апрельский фьючерс нефти марки Brent вырос в цене на лондонской бирже ICE на 2,8% и достиг $67,2 за баррель. Последний раз цена Brent превышала отметку 67 долларов за баррель в январе 2020 года.

В то же время нефть WTI дорожала на 2,27% — до $63,07 за баррель.

Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

Напомним, что нефть марки Brent устойчиво растёт в цене с 18 февраля.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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