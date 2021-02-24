Впервые с января 2020 года баррель нефти Brent подорожал до 67 долларов

Апрельский фьючерс нефти марки Brent вырос в цене на лондонской бирже ICE на 2,8% и достиг $67,2 за баррель. Последний раз цена Brent превышала отметку 67 долларов за баррель в январе 2020 года.

В то же время нефть WTI дорожала на 2,27% — до $63,07 за баррель.

Напомним, что нефть марки Brent устойчиво растёт в цене с 18 февраля.

Авторы