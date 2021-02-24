Скопинского маньяка скоро выпустят на свободу

Виктор Мохов, более известный общественности как скопинский маньяк, после 17 лет заключения будет выпущен на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" с ссылкой на источник в силовых структурах.

"Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет", — говорится в сообщении.

Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.

Маньяк заставлял девушек голодать, оставлял их без света, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. Одной из них удалось отправить записку на волю, и в 2004 году их освободили.

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