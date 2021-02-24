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Категорий: 18

Скопинского маньяка скоро выпустят на свободу

Это произойдёт 3 марта 2021 года.

24 февраля 2021, 16:15
<p>Фото © Кадр из телепередачи "Криминальная Россия"</p>

Фото © Кадр из телепередачи "Криминальная Россия"

Виктор Мохов, более известный общественности как скопинский маньяк, после 17 лет заключения будет выпущен на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" с ссылкой на источник в силовых структурах.

"Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет", — говорится в сообщении.

Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.

Число жертв серийного маньяка по прозвищу Чудовище продолжает расти, хотя он 18 лет сидит в тюрьме

Число жертв серийного маньяка по прозвищу Чудовище продолжает расти, хотя он 18 лет сидит в тюрьме

Маньяк заставлял девушек голодать, оставлял их без света, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. Одной из них удалось отправить записку на волю, и в 2004 году их освободили.

Ранее Лайф писал о втором задержанном за последние три месяца маньяке в Татарстане.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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