"Норникель" принял решение о приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

Из-за подтопления будет прекращена работа рудников "Октябрьский" и "Таймырский". Об этом "Норникель" сообщил на своём сайте.

"В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника "Октябрьский", а также руководствуясь правилами техники безопасности и действующим законодательством, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника до прекращения его подтопления. Организованы работы по ликвидации подтопления", — говорится в сообщении.

На "Таймырском" работу приостановили потому, что у него с "Октябрьским" есть связанные выработки и туда тоже начала поступать вода. По словам первого вице-президента "Норникеля" Сергея Дяченко, в данный момент ведутся работы по возведению перемычки между рудниками, дабы прекратить дальнейшее поступление воды.

Он также добавил, что только после установки перемычки будет понятен объём воды, накопленной в горных выработках, а также станет понятно, как эта ситуация повлияет на добычу металлов.

Ранее Лайф писал об обрушении фабричного цеха в Норильске, в результате чего погиб один человек.

Авторы