Роскомнадзор запросил у Twitter данные о 100 блокированных "пророссийских" аккаунтах
В ведомстве потребовали также подтвердить связь учётных записей с РФ.
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Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием предоставить списки заблокированных ранее 100 аккаунтов, якобы уличённых в пропаганде.
"Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами", — сообщили в Роскомнадзоре.
Напомним, что администрация "Твиттера" объяснила блокировку тем, что эти аккаунты якобы "пытались влиять на США и ЕС", а также подрывать авторитет НАТО.
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