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Роскомнадзор запросил у Twitter данные о 100 блокированных "пророссийских" аккаунтах

В ведомстве потребовали также подтвердить связь учётных записей с РФ.

24 февраля 2021, 17:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием предоставить списки заблокированных ранее 100 аккаунтов, якобы уличённых в пропаганде.

"Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами", — сообщили в Роскомнадзоре.

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Напомним, что администрация "Твиттера" объяснила блокировку тем, что эти аккаунты якобы "пытались влиять на США и ЕС", а также подрывать авторитет НАТО.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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