Медбрат изрезал супругу на глазах у соседки и затащил её окровавленное тело в квартиру

В городе Ноябрьске медбрат зарезал 37-летнюю жену в подъезде дома на улице Космонавтов на глазах у соседки. Как сообщил Лайфу источник, супруги вместе воспитывали трёх несовершеннолетних детей.

Пьяный муж встретил Ольгу на лестничной площадке между первым и вторым этажом, пара начала ссориться. Женщина попыталась уйти, и тогда Дмитрий три раза ударил её ножом в спину и начал избивать. На крики прибежала соседка и попыталась остановить мужчину, но было уже поздно. Тот затащил окровавленную супругу в квартиру, где она и скончалась.

В СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили в отношении Дмитрия уголовное дело по статье "Убийство". Он задержан. Что стало причиной зверской расправы, выясняется.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Ясном проезде в Москве мать подушкой задушила двоих своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама вызвать скорую и была госпитализирована. На учёте семья не состояла.

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