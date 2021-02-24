"Готов извиниться": полиция показала допрос кировчанина, пнувшего инвалида

Полиция показала допрос кировчанина, пнувшего инвалида. Видео © ГУ МВД по Кировской области

Житель Кирова, который так сильно пнул инвалида в магазине, что тот даже упал, теперь готов извиниться перед ним. Об этом мужчина сказал уже в полиции, куда его доставили на допрос в рамках возбуждённого уголовного дела по статье "Побои".

"Готов извиниться", — заверил он полицейского.

Как ранее сообщал Лайф, по версии задержанного, он подумал, что инвалид тянул руку к его жене.

"На тот момент я думал, что он хочет схватить её, поэтому ударил", — говорит мужчина.

Оказалось, он ранее уже был судим за кражу. Теперь же стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои", хотя изначально в полиции намеревались отнести его действия к статье "Хулиганство".

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