"Готов извиниться": полиция показала допрос кировчанина, пнувшего инвалида
Мужчине якобы показалось, что пенсионер пытался схватить его жену.
Полиция показала допрос кировчанина, пнувшего инвалида. Видео © ГУ МВД по Кировской области
Житель Кирова, который так сильно пнул инвалида в магазине, что тот даже упал, теперь готов извиниться перед ним. Об этом мужчина сказал уже в полиции, куда его доставили на допрос в рамках возбуждённого уголовного дела по статье "Побои".
"Готов извиниться", — заверил он полицейского.
Как ранее сообщал Лайф, по версии задержанного, он подумал, что инвалид тянул руку к его жене.
"На тот момент я думал, что он хочет схватить её, поэтому ударил", — говорит мужчина.
Оказалось, он ранее уже был судим за кражу. Теперь же стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои", хотя изначально в полиции намеревались отнести его действия к статье "Хулиганство".
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