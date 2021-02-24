Милош Бикович описал ощущения после получения российского гражданства

Сербский актёр Милош Бикович назвал большой честью получение российского гражданства. О переживаемых им эмоциях на фоне этого события он рассказал в "Инстаграме".

Актёр отметил, что уже более семи лет участвует в культурной жизни России и безмерно рад возможности стать её гражданином.

"Для меня это благословение и источник счастья. Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: "Россия — моя Родина!" — написал актёр.

33-летний Бикович известен по участию в таких картинах, как "Холоп", "Духless 2", "Отель "Белград". Также ему принесли популярность такие телепроекты, как "Магомаев", "Крылья империи" и "Отель "Элеон".

А режиссёр Никита Михалков ранее предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России.

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