Психолог рассказала, как справиться с офисной депрессией после удалёнки

Как не допустить начала депрессии после выхода на работу в офис с удалёнки? Прежде всего нужно быть честными, чтобы между "нами настоящими" и "нами на работе" не было большой разницы, иначе можно быстро сломаться внутри. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог Ирина Коржаева. Она дала и другие советы.

Так, хорошо пойти расслабиться под горячим душем. Причём воду лучше направить на место соединения шеи и спины. Таким образом улучшается кровообращение и впоследствии гораздо легче заснуть. Ещё в список мер стоит добавить технику правильного дыхания. Человек в состоянии стресса зажимается, даже не может как следует выдохнуть. А правильный выдох — это снятие психологических блоков. Также важно научиться договариваться с собой.

"Мы сами редко живём с сюрпризами и стараемся что-то планировать. Поэтому когда мы настраиваемся, что выходим на работу в какой-то день, то это уже не так сильно бьёт. Должно быть грамотное планирование, что сейчас два-три месяца я работаю, а потом у меня отпуск. Человек понимает, что сейчас ему нужно будет вкалывать, но зато потом его ждёт хороший отдых. Но надо понимать, что у нас сейчас всё-таки непростые времена, и если спланированный отдых человек не получит, то он может сломаться. Такое планирование должно иметь под собой основания", — дополнила Ирина Коржаева свой список мер.

Психолог озвучила ещё один выход из такой ситуации: нужно радовать себя каждый день, даже мелочами. Например, придя на работу, выпить чашку вкусного чая или чего-то ещё — по вкусу. Ирина Коржаева отметила, что период адаптации к офисной жизни обычно занимает два-три дня.

Если этих советов вам не хватило, то вот ещё несколько — от другого психолога.

Авторы