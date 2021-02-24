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Футболист очень сильно переиграл, изображая страшную травму — видео

Спортсмен пытался сделать вид, что в него кинули камнем.

24 февраля 2021, 19:06

Футболист симулировал попадание в него камнем. Видео © @EsselKobina39

Курьёзный эпизод произошёл во время матча между командами "Батанекос" и "Депортиво Сан-Лоренцо": гватемальский футболист Росбин Рамос притворился, будто в него попали камнем. Это видео опубликовали в "Твиттере" болельщики, пришедшие на матч.

Видно, как некий предмет, похожий на камень, был брошен с трибуны на поле. Пробегавший мимо Рамос поднял его и ударил себя им по лицу, после чего стал кататься по земле, имитируя агонию от боли. Однако судья благоразумно проигнорировал актёрские умения футболиста, после чего игра продолжилась. Матч закончился со счётом 1:3 не в пользу команды "Батанекос".

И "Оскар" получает... В Симферополе пешеход попытался симулировать ДТП — видео

И "Оскар" получает... В Симферополе пешеход попытался симулировать ДТП — видео

Отмечается, что данным актом симуляции заинтересовались в дисциплинарном комитете Гватемалы, который намерен в ближайшее время дать оценку действиям футболиста.

Ранее за излишнюю любовь к драматизму и симуляциям болельщики освистали Неймара.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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