Футболист очень сильно переиграл, изображая страшную травму — видео
Спортсмен пытался сделать вид, что в него кинули камнем.
Футболист симулировал попадание в него камнем. Видео © @EsselKobina39
Курьёзный эпизод произошёл во время матча между командами "Батанекос" и "Депортиво Сан-Лоренцо": гватемальский футболист Росбин Рамос притворился, будто в него попали камнем. Это видео опубликовали в "Твиттере" болельщики, пришедшие на матч.
Видно, как некий предмет, похожий на камень, был брошен с трибуны на поле. Пробегавший мимо Рамос поднял его и ударил себя им по лицу, после чего стал кататься по земле, имитируя агонию от боли. Однако судья благоразумно проигнорировал актёрские умения футболиста, после чего игра продолжилась. Матч закончился со счётом 1:3 не в пользу команды "Батанекос".
Отмечается, что данным актом симуляции заинтересовались в дисциплинарном комитете Гватемалы, который намерен в ближайшее время дать оценку действиям футболиста.
Ранее за излишнюю любовь к драматизму и симуляциям болельщики освистали Неймара.
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