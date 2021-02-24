Футболист очень сильно переиграл, изображая страшную травму — видео

Курьёзный эпизод произошёл во время матча между командами "Батанекос" и "Депортиво Сан-Лоренцо": гватемальский футболист Росбин Рамос притворился, будто в него попали камнем. Это видео опубликовали в "Твиттере" болельщики, пришедшие на матч.

Видно, как некий предмет, похожий на камень, был брошен с трибуны на поле. Пробегавший мимо Рамос поднял его и ударил себя им по лицу, после чего стал кататься по земле, имитируя агонию от боли. Однако судья благоразумно проигнорировал актёрские умения футболиста, после чего игра продолжилась. Матч закончился со счётом 1:3 не в пользу команды "Батанекос".