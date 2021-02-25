Акинфеев заболел коронавирусом и не сыграет с "Локомотивом"

Игроки московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев пропустят матч 20-го тура чемпионата России по футболу против "Локомотива" из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает Metaratings.ru . Официальной информации от клуба пока не было.

"ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда", — приводит слова Иванова "Р-Спорт".