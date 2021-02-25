Акинфеев заболел коронавирусом и не сыграет с "Локомотивом"
Положительный тест сдал и защитник армейцев Игорь Дивеев.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Игроки московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев пропустят матч 20-го тура чемпионата России по футболу против "Локомотива" из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает Metaratings.ru. Официальной информации от клуба пока не было.
Однако президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, что ЦСКА экстренно попросил вернуть из аренды вратаря Илью Помазуна из-за болезни Акинфеева.
"ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда", — приводит слова Иванова "Р-Спорт".
Матч "Локомотив" — ЦСКА состоится на "РЖД-арене" 27 февраля в 19:00 (мск).
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